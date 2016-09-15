13:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Чеферин возглавит комитет ФИФА по подготовке и проведению чемпионата мира-2018

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Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что новый президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин возглавит комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года в России.

Вчера 48-летний словенец одержал победу на выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника Михаэла ван Прага.

- Мы пообщались с ним, конечно, пригласили в Россию, - приводит ТАСС слова Мутко. - Вот здесь разберется, обязательно найдет время и прилетит к нам. Тем более сейчас поводов много. И не забывайте, что на ближайшем совете ФИФА он должен быть утвержден в качестве вице-президента ФИФА и по традиции возглавит комитет по подготовке и проведению чемпионата мира в России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3623315

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ValeraK

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