Более половины кресел смонтировали в "Лужниках"

Более 27 тысяч кресел из 52 тысяч смонтировали на московском стадионе "Лужники", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Работы по установке кресел планируется завершить в феврале 2017 года.

Цветовое решение зрительских мест выбирали москвичи с помощью голосования на сайте "Активный гражданин". По итогам опроса была выбрана бордовая гамма цветов. В настоящее время на стадионе также ведутся работы по монтажу инженерных систем, отделке, монтажу слаботочных систем и оборудования, начался монтаж лифтового оборудования. В 2017 году также планируется завершить работы по устройству архитектурного освещения и медиакровли "Лужников".