Бикфалви, Препелицэ и Грозав вызваны в сборную Румынии на матч с Россией

Федерация футбола Румынии огласила расширенную заявку команды на товарищеский матч против сборной России, который состоится 15 ноября в Грозном. Всего в списке 29 игроков, среди которых три представителя премьер-лиги - полузащитники Эрик Бикфалви и Андрей Препелицэ, а также нападающий Георге Грозав. Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари: Чиприан Тэтэрушану ("Фиорентина", Италия), Костел Пантилимон ("Уотфорд", Англия), Силвиу Лунг ("Астра"), Валентин Кожокару ("Кротоне", Италия);



защитники: Кристьян Сэпунару ("Астра"), Ромарио Бензар ("Виторул"), Влад Кирикеш ("Наполи", Италия), Богдан Тыру ("Виторул"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Драгош Григоре ("Аль-Сайлия", Катар), Алин Тошка ("Стяуа"), Стелиано Филип ("Динамо" Б), Габриэль Эначе ("Стяуа"), Ясмин Латовлевич ("Карабюкспор", Турция).



полузащитники: Эрик Бикфалви ("Томь", РОССИЯ), Овидиу Хобан ("Хапоэль" Б-Ш, Израиль), Драгош Неделку ("Виторул"), Рэзван Марин ("Виторул"), Николае Станчу ("Андерлехт", Бельгия), Александру Максим ("Штутгарт", Германия), Александру Кипчу ("Андерлехт", Бельгия), Адриан Попа ("Стяуа"), Андрей Препелицэ ("Ростов", РОССИЯ).



нападающие: Богдан Станку ("Генчлербирлиги", Турция), Андрей Иван ("Университатя"), Флорин Андоне ("Депортиво", Испания), Георге Грозав ("Терек", РОССИЯ), Денис Алибек ("Астра"), Дорин Ротариу ("Динамо" Б).