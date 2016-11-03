09:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Англичане и шотландцы выйдут на отборочный матч чемпионата мира-2018 в траурных повязках

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Игроки сборных Англии и Шотландии, несмотря на запрет ФИФА, выйдут на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в траурных повязках с изображением красного мака в память о погибших в Первой мировой войне. Встреча состоится 11 ноября.

"Мы уважаем законы игры и признаем нашу роль в мировом футболе. Красный мак является символом памяти, и мы не считаем, что он является политической, религиозной или коммерческой акцией. Кроме того, он не связан ни с одним историческим событием. Выйдя на игру с черными повязками с изображением мака, мы лишь воздадим дань памяти тем, кто пожертвовал самым дорогим", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Англии.

Аналогичное сообщение было опубликовано на официальном сайте Федерации футбола Шотландии.

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