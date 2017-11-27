Селихову вручили приз лучшего игрока "Спартака" в октябре

Вратарь "Спартака" Александр Селихов перед матчем красно-белых с "Зенитом" получил приз лучшего игрока октября. Награду вручал партнер московского клуба Winline.

Компания учредила приз этой осенью. Болельщики каждый месяц все вместе выбирают лучшего футболиста красно-белых. И более того – среди тех, кто оставляет голоса, случайным образом определяется счастливчик, который вручит специальный приз игроку-победителю!

Селихов набрал 50,5% голосов (итоги октябрьского голосования – вот здесь). Вратарь опередил Квинси Промеса (26%) и Дениса Глушакова (11,9%).

У болельщиков есть возможность также повлиять на ход борьбы за звание лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-2017 – голосование на сайте Winline продолжается. Сделайте свой выбор, и не исключено, что именно вы передадите приз в руки победителю на глазах у всех красно-белого стадиона!

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"