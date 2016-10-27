20:22 | ФУТБОЛ — Кубок России

Филипп Будковский: "Поставил левую ногу, и Кержаков зацепил ее. Остальное на усмотрение судьи"

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Нападающий "Анжи" Филипп Будковский рассказал об эпизоде в матче 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (4:0), который привел к удалению вратаря питерцев Михаила Кержакова, передает из Махачкалы корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Будковский отметился дублем в этой игре.

– Я шел на ворота, убегал и видел, что вратарь бежит мне навстречу, поставил левую ногу, и Кержаков ее зацепил. Все остальное на усмотрение судьи.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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streletc1783

кержаков тянулся рукой-потом убрал,но будко всё равно упал-ноги там не было-актёр.только почему вместо отмены жёлтой(после подсказа бокового)даёт красную?

20:52

shpasic

я бежал, а потом упал - остальное на усмотрение судьи.

20:49

NikDim

Брехать не мешки ворочить! хоть бы постеснялся брехать. таких до мяча допускать нельзя1

20:44

kaduly

Лучше жевать чем говорить,трансляция не по радио была все видели артиста филю

20:44

dv2205

признался правильно- меньше накажут

20:40

ALEXATAMAN

Упал красиво.Молодец!!!

20:38

Я за ЗОЖ

падать начал раньше контакта. не мужик Будковский!!!

20:36

as77/24

Симулянт111

20:35

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