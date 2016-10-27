Филипп Будковский: "Поставил левую ногу, и Кержаков зацепил ее. Остальное на усмотрение судьи"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский рассказал об эпизоде в матче 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (4:0), который привел к удалению вратаря питерцев Михаила Кержакова, передает из Махачкалы корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Будковский отметился дублем в этой игре.
– Я шел на ворота, убегал и видел, что вратарь бежит мне навстречу, поставил левую ногу, и Кержаков ее зацепил. Все остальное на усмотрение судьи.
streletc1783
кержаков тянулся рукой-потом убрал,но будко всё равно упал-ноги там не было-актёр.только почему вместо отмены жёлтой(после подсказа бокового)даёт красную?
20:52
shpasic
я бежал, а потом упал - остальное на усмотрение судьи.
20:49
NikDim
Брехать не мешки ворочить! хоть бы постеснялся брехать. таких до мяча допускать нельзя1
20:44
kaduly
Лучше жевать чем говорить,трансляция не по радио была все видели артиста филю
20:44
dv2205
признался правильно- меньше накажут
20:40
ALEXATAMAN
Упал красиво.Молодец!!!
20:38
Я за ЗОЖ
падать начал раньше контакта. не мужик Будковский!!!
20:36
as77/24
Симулянт111
20:35