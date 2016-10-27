Филипп Будковский: "Поставил левую ногу, и Кержаков зацепил ее. Остальное на усмотрение судьи"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский рассказал об эпизоде в матче 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (4:0), который привел к удалению вратаря питерцев Михаила Кержакова, передает из Махачкалы корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Будковский отметился дублем в этой игре.

– Я шел на ворота, убегал и видел, что вратарь бежит мне навстречу, поставил левую ногу, и Кержаков ее зацепил. Все остальное на усмотрение судьи.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"