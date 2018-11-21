Зобнин и Кутепов вернулись в общую группу "Спартака" перед игрой с "Крыльями"

"Спартак" продолжает подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует официальный сайт красно-белых.

Сегодня в 11:30 утра после разминки в тренажерном зале команда провела игровую тренировку на поле. Перед ее началом партнеры поздравили с 25-летием защитника Георгия Джикию.

Вчера поздно вечером защитник сыграл за сборную России в Швеции, а утром уже прибыл в Тарасовку. Правда, в занятии он участия не принимал. Тренерский штаб предоставил ему день отдыха.

Хавбеки Михаил Игнатов и Ивелин Попов, вернувшиеся ранее из сборных, работали по индивидуальной программе.

Нет пока в расположении "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, чья сборная Парагвая играла вчера вечером в Южной Африке. Продолжает восстанавливаться хавбек Роман Еременко.

Вернулись в общую группу защитник Илья Кутепов, полузащитник Роман Зобнин (мышечные проблемы которого позади) и форвард Педро Роша.

Напомним, что игра против "Крыльев" станет первой для Олега Кононова на посту главного тренера "Спартака".