Жоаузинью включил Мовсисяна в символическую сборную "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью составил символическую сборную "Краснодара" из футболистов, вместе с которыми ему довелось защищать цвета "быков". В этой команде оказался и нападающий Юра Мовсисян, ныне выступающий за "Реал Солт-Лейк".

– За шесть лет в нашей команде поиграло много хороших футболистов. В ворота определю Стаса Крицюка, – цитирует клубная пресс-служба Жоаузинью. – У нас было много хороших голкиперов, но его игру выделю из всех. Справа – Виталий Калешин, тут без вариантов. У него и опыт огромный, и мастерство на уровне. Слева – Душан Анджелкович, его очень многие до сих пор вспоминают с теплотой, и как игрока, и как человека. В центре обороны – конечно же, наш нынешний капитан, Андреас Гранквист. А рядом с ним – либо Рагнар Сигурдссон, либо Саша Мартынович. Они защитники разноплановые, но оба очень качественные. Трудно выбрать одного, пусть будет небольшой резерв.

Опорный полузащитник – Марсиу. Во-первых, он – очень большой мой друг, а во-вторых, по самоотдаче равных ему футболистов я не знаю. Два инсайда – Маурисио Перейра и Павел Мамаев, два наших главных "фантазисто". Когда они здоровы и в форме, любому сопернику очень сложно обороняться против нашей команды.

Ну и тройка нападающих. Конечно, один из них – Вандерсон. Он и лучшим бомбардиром чемпионата становился, и лучшим снайпером в истории клуба является, да и вообще столько важнейших голов для нашей команды забил! Второй – Смолов. Федор второй сезон подтверждает свой высочайший уровень, сегодня он – безусловно лучший нападающий России. А третий... Есть такой невысокий левша... (смеется) А себя включать можно? Я бы хотел поиграть в этой команде! Ну, если не себя, то поставил бы Юру Мовсисяна. В свое время он за нас немало голов настрелял.