Жоаузинью: "Контракт с "Краснодаром" заканчивается в июне, но я хочу остаться"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью "СЭ" сказал, что клуб не продлевал контракт с ним. Действующее соглашение 29-летнего хавбека с "быками" рассчитано до лета 2018 года.

– Пару недель назад один сайт написал, что вы продлили контракт с "Краснодаром". Это действительно так?

– Нет, мой контракт заканчивается в июне этого года. Других новостей нет.

– В той новости приводилась цитата Мирчо Димитрова. Это ваш агент?

– Он представлял мои интересы, когда я играл в Болгарии, и именно Мирчо привел меня в "Краснодар". Мы по-прежнему хорошо общаемся, но он больше не мой агент.

– Переговоры о новом соглашении идут?

– У меня нет никакой информации на этот счет. Конечно, я хочу остаться. Потому что "Краснодар" уже стал частью моей жизни. Я здесь семь лет. Но решение зависит от клуба, а не от меня.

– Допускаете, что придется покинуть Россию?

– Если клуб не захочет продлевать со мной соглашение, значит, нужно будет что-то менять. Всегда держу в голове, что жизнь не стоит на месте. Нужно работать, а там видно будет. Если же буду сидеть на месте, точно ничего хорошего не дождусь. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, Жоаузинью выступает за "Краснодар" с февраля 2011 года. За это время он принял участие в 191 матче, забив 37 мячей и отдав 56 результативных передач.

Полная версия интервью Жоаузинью