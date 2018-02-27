Жена поздравила Семака с днем рождения. Это очень трогательно

Сегодня главному тренеру "Уфы" исполнилось 42 года.

Анна Семак на своей странице в Инстаграме опубликовала пост, в котором очень трогательно рассказала о детстве Сергея Семака, его тренировках и становлении как футболиста.

"Эй, Семак, давай забей!" Давным-давно, лет сорок назад, в одной украинской деревушке, в маленьком домике на краю леса жил мальчик Сережа. Семья у него была очень большая – мама, папа, бабушка и четверо братьев. Жили тесно, но дружно – крошечная комната была занята кроватями – спали по двое, по трое. Кормились от собственного огорода и небольшого хозяйства. Мама просыпалась в пять утра – работала дояркой на ферме, бежала на утреннюю дойку, папа трудился то крановщиком, то дальнобойщиком – родители работали от зари до зари, от усталости не слышали, как плачет младенец Николай – Сережа вставал к нему по ночам и носил братика на руках, пока тот не уснет. Тихий и послушный дома, на улице Сережа очень любил играть в футбол – каждое утро убегал в поле, тренировался, отрабатывал удары в надежде, что однажды в небе будет пролетать самолет со скаутами – они увидят, как мальчик упорно работает, как сильно старается, и пригласят играть в ЦСКА. Прошло время, мечта звала за собой – Сережа ходил по шесть километров пешком через поле и лес один, с тяжелым баулом наперевес, чтобы добраться до спортивной базы и тренироваться. Мама не одобряла увлечение сына спортом, но возразить было нечего, потому что для осуществления цели мальчик учился на одни пятерки, закончив школу с золотой медалью. Самым близким другом Сережи в детстве была бабушка Вера – ветхая, маленькая старушка, покрывающая все разногласия детей и семейные конфликты неиссякаемой любовью. Однажды, когда Сережа на всех обиделся и проспал Новый год, проснувшись утром и глотая слезы обиды от того, что ему не досталось мандаринов, бабушка отвела мальчика к себе за печку, приподняла полотенце над ящичком и показала заботливо припрятанные ароматные оранжевые шарики. Каждый вечер бабушка отодвигала занавесочку в своем уголке за печкой, зажигала лампаду и горячо молилась за внуков, повторяя непонятные для маленького Сережи слова длинных молитв наизусть.

Через несколько лет упорных трудов, Сергей становится игроком ЦСКА – команды своей мечты – тысячи болельщиков, вдохновленных его игрой, кричат легендарную кричалку, от которой дрожит стадион: "Эй, Семак, давай забей!" Потом был Париж, ФК "Москва", казанский "Рубин", питерский "Зенит" – много заслуженных побед, красивых голов, обидных травм, чемпионских титулов. Сергей возмужал, отпустил бороду, но в душе по-прежнему остался ребенком – добрым, честным, ранимым, искренним. Иногда я осязаемо чувствую, как бабушка Вера стоит за печкой в неведомых нам мирах и молится под тлеющей лампадой уже за всю нашу семью, оберегая от всякого зла. Преподав Сереже пример любви к человеку, уроки милосердия, она воспитала мужчину, который никогда не пройдет мимо чужого горя, выслушает любого, кто обратится к нему за помощью и сделает все возможное, чтобы помочь. Я часто слышу от знакомых, болельщиков, футбольных экспертов, что Сергей – легенда. Для меня и наших детей он действительно легенда – пример того, как можно добиться цели упорством и трудолюбием, но при этом оставаться обычным, земным, скромным человеком, чуждым всякого тщеславия – настоящим тружеником, отдающимся делу целиком.

Спустя семнадцать лет, я слышу скрип его шагов по снегу, когда он возвращается ночью после долгих зимних сборов, и сердце бьется как лесная птица в клетке . Мне нравится его колючая борода, шлейф горькой полыни, долго витающий в воздухе после того, как он уходит на работу, нравится, что он каждый раз крепко накрепко привязывает чайный пакетик к чашке во время завтрака. Я благодарна ему за то, что он терпит все мои чудачества, терпеливо выслушивает планы по спасению бездомных собак, дойных коров и жертвенных баранов, нежно гладя меня по щеке и предлагая стать директором зоопарка. Мне нравится, что нам никогда не бывает скучно вдвоем – как-то приехав в Грецию отдохнуть на пару дней без детей, нам не повезло с погодой, лил дождь. Мы лежали под зонтом на пляже в свитерах, слушали французские песни и так, незаметно, проболтали до вечера. Помню, как-то попросила Сережу сказать мне что-то очень хорошее, рассчитывая на откровенное признание, а он невозмутимо ответил: "Я заплатил за тебя все налоги". С днем рождения, любимый мужчина, надежный друг, удивительный человек, самый лучший отец и подающий надежды тренер! Если бы ты только знал, какое счастье разматывать за тобой чайные пакетики по утрам", – написала в Инстаграме Анна Семак.