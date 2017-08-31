"Зенит" проявляет интерес к Мевле

"Зенит" проявляет интерес к лидеру обороны "Ростова" Михе Мевле. Словенец (27 лет, рост – 190 см) в чемпионате России-2017/18 провел все 8 матчей без замен.
По данным transfermarkt.de, он стоит 4 миллиона евро. Однако не факт, что питерцы на самом финише кампании готов платить такие – вроде бы небольшие по меркам этого клуба – деньги. (Сергей ЕГОРОВ)
Николай.Н
foreverCSKAforever......Какого воспитанника?Ты че дурик? Этот Зенит навлекает на себя отрицательную энергию, как в свое время Спартак и деньги Лукойла не помогают,скоро в ФНЛ вылетят.Вспомните 90-е годы.Спартак также скупил всех и чемпионство потом клепал .Думаю и по Зениту скоро ФНЛ будет плакать с такими выкрутасоми.
00:59
foreverCSKAforever
Какие деньги? Забрать его бесплатно как своего воспитанника. А если Ростову что-то не понравится, пусть к хоккейному Металлургу из Новокузнецка в лигу перебирается и там играет по своим правилам.
00:42
fireman32
Вместо Нету?
00:40
achuburov
а сколько уже составов у питера? три? или 8? я сбился со счёта
00:32
Веравалер
Мевле пора к проктологу? Или это - после того, как газики проявят свой интерес?
00:21
Thomas_Boy_
Как вороны, хапают все что блестит. Надо, не надо... Зачем Молло брали? Зачем Мевля теперь?
00:20
rotor
Ну петицию пора запускать:)
00:17