"Зенит" проявляет интерес к Мевле

"Зенит" проявляет интерес к лидеру обороны "Ростова" Михе Мевле. Словенец (27 лет, рост – 190 см) в чемпионате России-2017/18 провел все 8 матчей без замен.

По данным transfermarkt.de, он стоит 4 миллиона евро. Однако не факт, что питерцы на самом финише кампании готов платить такие – вроде бы небольшие по меркам этого клуба – деньги. (Сергей ЕГОРОВ)

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