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00:11 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" проявляет интерес к Мевле

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"Зенит" проявляет интерес к лидеру обороны "Ростова" Михе Мевле. Словенец (27 лет, рост – 190 см) в чемпионате России-2017/18 провел все 8 матчей без замен.

По данным transfermarkt.de, он стоит 4 миллиона евро. Однако не факт, что питерцы на самом финише кампании готов платить такие – вроде бы небольшие по меркам этого клуба – деньги. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Николай.Н

foreverCSKAforever......Какого воспитанника?Ты че дурик? Этот Зенит навлекает на себя отрицательную энергию, как в свое время Спартак и деньги Лукойла не помогают,скоро в ФНЛ вылетят.Вспомните 90-е годы.Спартак также скупил всех и чемпионство потом клепал .Думаю и по Зениту скоро ФНЛ будет плакать с такими выкрутасоми.

00:59

foreverCSKAforever

Какие деньги? Забрать его бесплатно как своего воспитанника. А если Ростову что-то не понравится, пусть к хоккейному Металлургу из Новокузнецка в лигу перебирается и там играет по своим правилам.

00:42

fireman32

Вместо Нету?

00:40

achuburov

а сколько уже составов у питера? три? или 8? я сбился со счёта

00:32

Веравалер

Мевле пора к проктологу? Или это - после того, как газики проявят свой интерес?

00:21

Thomas_Boy_

Как вороны, хапают все что блестит. Надо, не надо... Зачем Молло брали? Зачем Мевля теперь?

00:20

rotor

Ну петицию пора запускать:)

00:17