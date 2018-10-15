12:18 | Футбол — РПЛ

"Зенит" - первый клуб Восточной Европы, набравший 1 миллион подписчиков во ВКонтакте

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Аудитория "Зенита" во ВКонтакте достигла 1 миллиона подписчиков. Петербургский клуб стал первым в Восточной Европе, которому покорилось это достижение.

Официальная страница "Зенита" во ВКонтакте была создана 8 лет назад – в сентябре 2010 года. В 2012-м клуб выиграл приз за лучшее официальное спортивное сообщество по версии пользователей социальной сети. 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-10-15-auditoriya-sine-belo-golubykh-vkontakte-dostigla-1-milliona-podpischikov.htm

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