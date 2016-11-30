"Зенит" и "Ростов" договорились о переносе матча на весну

Как стало известно "СЭ", "Зенит" и "Ростов" достигли договоренности о переносе матча 17-го тура премьер-лиги с 3 декабря на весеннюю часть чемпионата в 2017 году. Пока речь идет только о договоренности между клубами. Теперь сторонам необходимо получить разрешение в руководстве лиги. Как ранее сообщалось, инициатором переноса выступили ростовчане.
foma65
Что значит они договорились?Есть календарь,который утверждён,есть болельщики,которые ждали этот матч.А они просто решили перенести.Если будут такие решения принимать по сговору,то на хрена тогда календарь.
17:30
ДОЗВОН ГУБЕР
Крестьяне ВТОРОЙ РАЗ уже пытаются подобный "финт Курбана" сделать. Ну,ну..... С Атлетико не помогло, не поможет и с "тюльпанами"!!!!!!!
17:22
Нубяшка
при чем здесь зенит ребят? так то это инициатива именно ростова
17:08
passerby
alex13 Помнится на "осень-весна" переходили, чтобы в том числе и обеспечить игровой практикой участников еврокубков, а они первыми же и сливаются в весну ))) 16:54 100000++++-согласен, похоже на дурдом, и потом это "не очень честно" по отношению к соперникам наших клубов, а это все же спорт, впрочем профессиональный...
17:08
ddf
Тот самый Зануда, ушлых в Ростове нет, там мужики играют. Так что удачи вам, но не в матчах Ростов и Краснодаром, а я пошел смотреть Ростов.
17:06
funyaka
Заочно Зенит отскочил, лол:)
17:03
Тот самый Зануда
ddf..Ну если Зениту, как и Ростову этот перенос побарабану====Эээ,ты давай ка не старайся тут быть хитрее 300 китайцев.Если Ростову по барабану и он уверен в своих силах,то какого рожна он просит о переносе?Ушлые вы тут я смотрю все.Зеня согласился - значит мол ему так выгоднее.Не согласился бы,опять виноват,всю желчь тут выплеснули бы.Слишком вы хитроделаные.
17:01
ddf
serzheo, про кофе с круасанами, было бы неплохо, можешь и поднести к стадиону. 03.12 в Ростове обращают холода с ветром. Будет само-то
16:58
ddf
Тот самый Зануда, утром стало известно о согласии Зенита, только Ростов прилетел на Урал вчера вечером. Ну если Зениту, как и Ростову этот перенос побарабану, то не вижу смысла его переносить. А ПСВ уж как-нибудь и без помощи Зенита разберемся. Инициатива Ростова о переносе была с учетом того, что бы в Екб основу свозить, что бы потом неделя отдыха была. А так 9 дней до ПСВ можно и переотдохнуть.
16:56
alex13
Помнится на "осень-весна" переходили, чтобы в том числе и обеспечить игровой практикой участников еврокубков, а они первыми же и сливаются в весну )))
16:54
Тот самый Зануда
ddf===Какая оглядка любезный?Уже утром было известно о согласии Зени.Не нужно тут передёргивать факты.Да и на то пошло Зениту этот перенос по барабану,а вот Ростову нужен как воздух с его Калачёвыми,Навасами,Нобоа и Гацканами,которым всем за 30,а некоторым и ближе к 40.Они через 2 дня в Эйндховене еле ногами бы ворочали после матча с Зенитом.
16:50
serzheo
ddf___ А кофе с круасанами Ростову не принести? Это их проблемы. Все правильно сделал Зенит, извлек максимальную выгоду.
16:46
ddf
Тот самый Зануда, В том то и дело, что сегодняшнее согласие Зенита Ростову до одного места. С Уралом уже заявлен резерв. На инициативу Ростова реагировать нужно своевременно, а не делать жест "доброй воли" с оглядкой на страх поражения.
16:43
Rus_Tam
MIKE-BEST_____ ЗБАРДАК ОН ТАКОЙ
16:39
dv2205
добавим очков для коэффициента УЕФА а потом тот же Спам и воспользуется халявой с третьего места
16:38
Тот самый Зануда
ddf====Ути какие мы грозные!Только вот если бы Ростов разнёс в пух и прах Зенит,то через пару дней сам был бы разгромлен в Эйндховене.А Зене матч с АЗ по барабану так-то,могут и дубль туда отправить.Да и вообще не стоит метать бисер - инициатором переноса является Ростов.
16:35
Басист
Специально, походу, время тянули до заявки дубля против Урала. С цензурными словами по этому поводу как-то не очень...
16:31
MIKE-BEST
А СПОРТАГ ПРОТИВ !!!
16:29
ddf
Новость то хорошая, только запоздалая. Потому что зенит мог решить этот вопрос на пару дней раньше, что бы в ЕКБ Ростов не повез резерв. Наверное поняли, что с сэкономив силы сегодня Ростов разнес бы Зенит в пух и прах. А так теперь они джентльмены в глазах общественности и избавили себя от поражения 03.12.
16:21