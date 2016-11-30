"Зенит" и "Ростов" договорились о переносе матча на весну

Как стало известно "СЭ", "Зенит" и "Ростов" достигли договоренности о переносе матча 17-го тура премьер-лиги с 3 декабря на весеннюю часть чемпионата в 2017 году. Пока речь идет только о договоренности между клубами. Теперь сторонам необходимо получить разрешение в руководстве лиги. Как ранее сообщалось, инициатором переноса выступили ростовчане.