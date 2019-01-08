Завтра Гулиев перейдет в "Спартак"

Аяз Гулиев (справа) переходит из "Ростова" в "Спартак" (в центре - Александр Ломовицкий, слева - Дмитрий Скопинцев). Фото Александр Федоров, "СЭ"

По информации "СЭ", в среду, 9 января, с большой долей вероятности, 22-летний полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев перейдет в "Спартак".

Стороны, участвующие в сделке, пришли к компромиссу. Футболист подпишет долгосрочный контракт (зарплата составит 1,2 миллиона евро в год), "Ростов" в качестве компенсации получит 1 миллион евро (такая опция была прописана в контракте).

Футболист сейчас находится в расположении "Ростова" в Турции, а завтра, вероятно, он присоединится к красно-белым на первом сборе в ОАЭ, куда "Спартак" вылетает в среду.

Воспитанник красно-белых, бывший игрок "Спартака-2" и "Анжи" Гулиев выступает за "Ростов" с весны 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате, забил 1 мяч и отметился 2 голевыми передачами.

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