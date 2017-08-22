Юрий Семин: "Мы не имели права проиграть второй матч "Спартаку"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и отметил, что ему не пришлось дополнительно мотивировать игроков на матч 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3). По его словам, железнодорожники не заслуживали счето 0:2 после первого тайма.

– Что вы сказали футболистам в перерыве? "Локомотив" в первом и втором таймах – две разные команды.

– Ничего особенного. Повышенные тона у нас бывают, но здесь этого не требовалось. Важно было быстро среагировать на ситуацию, которая произошла. Мы не заслуживали 0:2 после перового тайма. Вообще никак не заслуживали. "Локомотив" имел даже лучшие моменты, чем "Спартак". Команда играла хорошо, от сердца. И по всем показателям мы не проиграли первую половину. Вот на чем я акцентировал внимание футболистов в раздевалке. К тому же нам нужны были замены, когда спартаковцы остались в меньшинстве. Хотя даже если бы они были в полном составе, мы бы все равно примерно такие же изменения внесли.

– Поражение в Суперкубке стало дополнительной мотивацией в матче чемпионата?

– Конечно. Мы не можем одной команде проиграть два раза за такой короткий промежуток времени. Мне даже особенно не нужно было ничего говорить. Ребята были хорошо сконцентрированы, за исключением отдельных эпизодов.

Полное интервью Юрия Семина