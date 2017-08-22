Юрий Семин: "Мы не имели права проиграть второй матч "Спартаку"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и отметил, что ему не пришлось дополнительно мотивировать игроков на матч 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3). По его словам, железнодорожники не заслуживали счето 0:2 после первого тайма.
– Что вы сказали футболистам в перерыве? "Локомотив" в первом и втором таймах – две разные команды.
– Ничего особенного. Повышенные тона у нас бывают, но здесь этого не требовалось. Важно было быстро среагировать на ситуацию, которая произошла. Мы не заслуживали 0:2 после перового тайма. Вообще никак не заслуживали. "Локомотив" имел даже лучшие моменты, чем "Спартак". Команда играла хорошо, от сердца. И по всем показателям мы не проиграли первую половину. Вот на чем я акцентировал внимание футболистов в раздевалке. К тому же нам нужны были замены, когда спартаковцы остались в меньшинстве. Хотя даже если бы они были в полном составе, мы бы все равно примерно такие же изменения внесли.
– Поражение в Суперкубке стало дополнительной мотивацией в матче чемпионата?
– Конечно. Мы не можем одной команде проиграть два раза за такой короткий промежуток времени. Мне даже особенно не нужно было ничего говорить. Ребята были хорошо сконцентрированы, за исключением отдельных эпизодов.