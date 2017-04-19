Юрий Семин: "Игроки "Локо" поступили как нормальные граждане"

Главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин похвалил игроков команды Ари и Джефферсона Фарфана, которые помогли пострадавшим в массовой аварии под Тулой на трассе М-2 "Крым". Игроки возвращались с матча чемпионата России против "Арсенала" (3:0).

– Ребята проявили себя как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации, – сказал Семин. – Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.

– Этот поступок будет как-то отмечен в команде?

– Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)