Юрий Семин: "Эдер выручил в ответственный момент, но ему еще предстоит много работы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Ростовом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что восхищен своими игроками, которые смогли восстановиться за короткое время и выдержать эту встречу. Он также добавил, что нападающему Эдеру, ставшему автором победного гола, еще предстоит много работы.

– В концовке команда явно подустала. Будет ли она готова играть со "Злином"?

– "Злин" – это следующий матч. Подготовка к нему начнется завтра. А сегодня мы все в эмоциях от этого матча, – сказал Семин. - Игра была равная, в Ростове всегда сложно – тут агрессивная команда, оказывающая давление, к тому же у них было на день отдыха больше. Но я восхищен нашими игроками, которые сумели восстановиться за короткое время и выдержали этот матч. В последние 10 минут у нас было хорошее движение, выигрывали единоборства. Наверное, судьба вознаградила нас за это.

– Однако все же ваша защита не всегда была надежна...

– Я не видел ненадежности. Всегда на выезде при полном стадионе какие-то полумоменты у хозяев бывают.

– Эдера много критиковали за прошлые матчи. Реабилитировался ли он сегодня?

– Я бы не стал так быстро вешать на кого-то ярлыки после пары удачных или неудачных матчей. Сегодня он хорошо вышел, выручил в ответственный момент - будь там кто-то менее рослый, наверное, и гола бы не было. Но ему еще предстоит много работы. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Эдер забил за "Локо". И надел белую перчатку // Трансляция матча "Ростов" – "Локомотив"