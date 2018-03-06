Вячеслав Матюшенко: "Матч "Тосно" – "Рубин" должен пройти в Саранске"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что матч 22-го тура премьер-лиги с "Рубином", скорее всего, пройдет в Саранске. По словам специалиста, окончательное решение будет принято уже сегодня, когда в лиге получат обращение.

– Мы обязаны играть на стадионе первой или высшей категорий. Стадион в Саранске этим требованиям отвечает, – сказал Матюшенко. – Мы мониторили все возможные стадионы, но возможность есть сыграть только в Саранске. Вариантов была не так много: в Москве играет "Динамо", на "Кубани" играет регбийная сборная, "Сочи" не дают, "Казань Арена" не готова – ее газон готовят к чемпионату мира. К тому же у нас есть время матча, которое нам назначил основной телевещатель.

В Саранске же не новый стадион, но он полностью соответствует всем требованиям – есть пропускная система, новый газон высокого уровня. Там откликнулись на нашу просьбу и сказали, что готовы нас принять. Думаю, встреча пройдет на высоком уровне. Там есть гостиницы и специалисты, которые проводили такого уровня матчи. Резервной ареной у нас заявлена пермская "Звезда", но сами знаете, что и "Амкар" будет играть с "Арсеналом" в Уфе.

– Запрет играть на "Петровском" связана исключительно с погодными условиями?

– Только с погодой. Следующий матч после паузы на игры сборной мы уже проведем на "Петровском". Тут ничего личного, исключительно погода. Малая арена "Петровского" не соответствует уровню.

Встреча "Тосно" – "Рубин" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. (Андрей СИЗЯКИН)