ЦСКА подтвердил травму Дзагоева

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4). В матче против английского клуба хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Георгий Миланов.

- Алан Дзагоев получил повреждение в области ахиллового сухожилия, из-за чего пропускает игру с "Уфой", - говорится в сообщении на сайте клуба. - О сроках возвращения игрока в общую группу мы сообщим дополнительно.

По информации журналиста Михаила Моссаковского, полузащитник пропустит до месяца. Таким образом, Дзагоев не сыграет за сборную России против Кореи (7 октября, Москва - "Арена ЦСКА") и Ирана (10 октября, Казань - "Казань Арена").

Напомним, в чемпионате России-2017/18 Дзагоев принял участие во всех 11 состоявшихся матчах (4 игры - без замен), забив 1 гол и отдав 3 передачи. Также на его счету 6 игр в Лиге чемпионов (2 гола).

В 12-м туре ЦСКА сыграет с "Уфой". Встреча состоится 1 октября. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.