ЦСКА подтвердил травму Дзагоева

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4). В матче против английского клуба хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Георгий Миланов.
- Алан Дзагоев получил повреждение в области ахиллового сухожилия, из-за чего пропускает игру с "Уфой", - говорится в сообщении на сайте клуба. - О сроках возвращения игрока в общую группу мы сообщим дополнительно.
По информации журналиста Михаила Моссаковского, полузащитник пропустит до месяца. Таким образом, Дзагоев не сыграет за сборную России против Кореи (7 октября, Москва - "Арена ЦСКА") и Ирана (10 октября, Казань - "Казань Арена").
#Дзагоев пропускает матч #ЦСКАУфа из-за повреждения ахилла, полученного в игре #ЦСКАМЮ. Подробнее: https://t.co/8otS8WZbLw pic.twitter.com/k1DORBvJgc– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 октября 2017 г.
Напомним, в чемпионате России-2017/18 Дзагоев принял участие во всех 11 состоявшихся матчах (4 игры - без замен), забив 1 гол и отдав 3 передачи. Также на его счету 6 игр в Лиге чемпионов (2 гола).
В 12-м туре ЦСКА сыграет с "Уфой". Встреча состоится 1 октября. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-poluchil-povrezhdenie/
- Алан Дзагоев
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Уфа
- Лига чемпионов
- Георгий Миланов
ntsg62
Сколько он пропустил в своей жизни из-за травм?!С одной стороны жалко парня,с другой стороны он сам лезет жестко в стыки.Техничные игроки обычно стараются избегать этого.
14:35
КирпичИнвест
Еще один конь-хрустальны
14:15
Крадущийся тигр, затаившийся дра
Дзага задолбал
14:06
foreverCSKAforever
Здоровья, Алан!
13:57