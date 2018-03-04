Владислав Игнатьев: "Смотрю, в воротах пусто, вот я и встал на ленточку и спас команду"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев сообщил о том, как спас ворота "Локомотива" в матче 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). Кроме того, Игнатьев добавил, что остался доволен ничейным результатом.

- Расскажите, как спасли свои ворота.

- Гильерме не было в воротах, поэтому я занял его место. Пришлось сыграть за него.

- Увидели, что чего-то не хватает в воротах?

- Да, смотрю, что-то пусто (смеется).

- Вам пришлось лететь в прыжке?

- По-другому никак. Не было смысла держать игрока, когда ворота пустые. Чисто на автомате побежал закрывать ворота. Повезло, выбил.

- Как вам счет, по игре?

- Были тяжелые погодные условия. Обе команды пытались созидать, но мало что получалось. Поэтому счет по игре. Особых моментов не было.

- При такой погоде это был русский футбол?

- Как смогли, так и сыграли. В принципе, хорошо, что получилась ничья. Мы довольны, "Спартак", думаю, не очень. Сейчас для нас главное продолжать набирать очки, потому что все выигрывают, уже поджимают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)