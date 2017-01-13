Владимир Сочнов: "Раз "Спартак" расторг контракт с Ромулу, значит, игрок им не подходит"

Бывший защитник "Спартака" Владимир Сочнов считает, что полузащитник Ромулу не подходит команде. Сегодня "Спартак" и 26-летний полузащитник расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Позже стало известно о том, что Ромулу подписал контракт с "Фламенго".

– Если клуб пошел на то, чтобы расторгнуть с футболистом контракт, значит, этот игрок не подходит команде. Наверное, в "Спартаке" уже знают, кто его заменит, – рассказал Сочнов. – Во второй части чемпионата мы увидим, потеряет ли что-то команда с уходом этого футболиста. Но он не всегда проходил в основной состав красно-белых. Какой смысл в этом случае его держать, а самому игроку сидеть на лавке? Возможно, в другой команде у него лучше получится. Если уедет на родину, может там заиграть, ведь в Бразилии совсем другой футбол. Да и свежую кровь клубу нужно вливать. Тем более команда борется за первое место и усиление необходимо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)