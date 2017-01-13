"Фламенго" объявил о подписании Ромулу

Полузащитник "Спартака" Ромулу подписал контракт с "Фламенго", утверждает пресс-служба клуба из Рио-де-Жанейро. О финансовых подробностях и сроке соглашения не сообщается. Ранее хавбек и красно-белые расторгли договор по обоюдному согласию сторон.

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.