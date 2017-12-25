Виталий Мутко: "Мой большой друг Федун предлагает сократить лигу до 14 команд, но мы должны думать обо всех"

Президент РФС Виталий Мутко, 25 декабря объявивший о временном сложении полномочий, сказал, что во время его отсутствия не будет проводиться никаких реформ. Глава организации отметил, что рассчитывает вернуться через 6 месяцев.

Напомним, исполняющим обязанности президента РФС стал генеральный директор организации Александр Алаев.

- Через полгода вернусь. Может, и раньше, - сказал Мутко. - А пока Алаев будет спокойно заниматься делами РФС . Есть план действий. Без всяких лжереформ. А то говорят. что нас китайцы деньгами завалят за телеправа и так далее. Мой большой друг Леонид Арнольдович (Федун, владелец "Спартака". - Прим. "СЭ") предлагает сократить лигу до 14 команд. Понятно, что ему выгоднее несколько раз за сезон принимать "Зенит", но мы должны думать обо всех. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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