Виталий Мутко: "Еще раз повторю для Луческу: арбитр в матче с "Уралом" был неевропейского уровня"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации, отметив, что судьи не повлияли на расклад борьбы в чемпионате России, но за свои ошибки были наказаны. По словам руководителя, нельзя огульно критиковать и давить на судей, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

​– Судьи ключевой роли в сезоне ни для одной команды не сыграли. И все эти разговоры... Кто-то просто смотрит на все чисто технически – карточки, удаления, пенальти. Придет человек, который даже саму игру не видел, прочитает или услышит на радио: "О, команда выиграла, три удаления соперника, пенальти в ее пользу, 1:0" Махнет рукой: да ладно, все тут понятно. И пошел. И еще в интернете кто-то что-то напишет. Но так же нельзя судить о работе арбитра!

Я вам скажу, что многие судьи наказаны, некоторые лишатся статуса ФИФА. И если Луческу обиделся и намекает, что я на что-то повлиял, когда говорил, что арбитр в матче с "Уралом" был неевропейского уровня, то я еще раз могу это повторить: не может судья так работать.

Хочу вам сказать – как мы давим на судей, так тоже нельзя!