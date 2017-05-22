Виталий Мутко: "Еще раз повторю для Луческу: арбитр в матче с "Уралом" был неевропейского уровня"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации, отметив, что судьи не повлияли на расклад борьбы в чемпионате России, но за свои ошибки были наказаны. По словам руководителя, нельзя огульно критиковать и давить на судей, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Судьи ключевой роли в сезоне ни для одной команды не сыграли. И все эти разговоры... Кто-то просто смотрит на все чисто технически – карточки, удаления, пенальти. Придет человек, который даже саму игру не видел, прочитает или услышит на радио: "О, команда выиграла, три удаления соперника, пенальти в ее пользу, 1:0" Махнет рукой: да ладно, все тут понятно. И пошел. И еще в интернете кто-то что-то напишет. Но так же нельзя судить о работе арбитра!
Я вам скажу, что многие судьи наказаны, некоторые лишатся статуса ФИФА. И если Луческу обиделся и намекает, что я на что-то повлиял, когда говорил, что арбитр в матче с "Уралом" был неевропейского уровня, то я еще раз могу это повторить: не может судья так работать.
Хочу вам сказать – как мы давим на судей, так тоже нельзя!
Bibigon2000
я ни на кого не давил! подумаешь комиссия не нашла ошибок! я сказал-неевропЭйского,значит неевропЭйского! тупой какой попался!
19:36
bep77
И ещё вопрос: ход чемпионата по футболу контролировался правительством?
19:27