Виталий Дьяков: "Желанием возвращаться в Россию не горю"

Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков в интервью "СЭ" рассказал о том, что ему не поступало предложений от клубов из РФПЛ. По его словам, его все устраивает в Турции.

– Вам поступали зимой предложения от российских клубов?

– Ой... Нет. Я не слышал. Напрямую мне точно никто не звонил. Насчет агента – не знаю. Даже не думал на эту тему.

– Летом вы говорили, что предложения были, но не от самых сильных клубов. А сейчас вообще не звали на родину?

– Тогда звали в команды, в которые мне ехать не хотелось. Потом пригласили в Турцию – и, чуть-чуть подумав, я решился. Сейчас просто счастлив, что уехал! Здесь футбол и отношение к нему совсем другое, нежели в России. Мне очень нравится, и о возвращении в наш чемпионат даже не думаю.

– Этот сезон точно закончите в "Сивасспоре"?

– Закончу, и потом еще год контракта останется. Если поступит конкретное предложение, всегда можно подумать. Но сейчас я желанием ехать в Россию не горю. (Михаил ГОНЧАРОВ)