Виктор Классон: "Краснодар" поднялся выше благодаря Мусаеву"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отметил роль главного тренера Мурада Мусаева в прогрессе команды.

– Мурад Мусаев – настоящее открытие года. Как изменился "Краснодар" при нем?

– Он предан своей работе и понимает, что делает. Мурад много времени уделяет тренировкам, тактике, подготовке информации о ближайшем сопернике. Все – на высоком уровне. "Краснодар" стал выше и благодаря ему и потому, что мы все стали играть на 10-15 процентов лучше, чем в прошлом сезоне. Мы все сосредоточены на работе и улучшении результатов.

– Мусаев всего на восемь лет старше вас, на два года старше Ари. Как это отражается на общении с ним?

– Никак. 30, 40, 50, 60 лет тренеру – это все не так важно. Наш тренер – лидер команды, мы все слушаем его и делаем, что он говорит.

– В чем его секрет? Не каждый тренер в 35 лет добивается подобного успеха.

– Целеустремленность и тяжелая работа. Сосредоточенность на деталях.Например, не так давно мы изучали 30-минутное видео на тему того, как сделать прессинг более эффективным. (Гоша Чернов)

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