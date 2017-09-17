Виктор Булатов: "Как может Каррера хвалить Петковича? Это игрок не уровня "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов раскритиковал защитника клуба Марко Петковича за неудачную игру в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2). По словам ветерана, Петкович виноват в обоих пропущенных мячах в концовке встречи.

- Большая ротация привела к тому, что от отлаженных взаимодействий в атаке не осталось и следа, - считает Булатов. - Кроме того, команда не в лучшем физическом состоянии. Ну и "фактор" Петковича сработал. Сначала в матче с ЦСКА гол привез, теперь вот с "Тосно" два…

– Два?!

– Первый мяч целиком на его совести, тут и комментировать нечего. В эпизоде, который предшествовал второму голу, сыграл тактически безграмотно. Вместо того, чтоб страховать Кутепова, который боролся с Дугаличем, куда-то побежал. В итоге из этой зоны и забил Заболотный.

– Зато Каррера после матча серба похвалил.

– Вы серьезно?! С ума сойти! Как можно хвалить защитника, который допускает грубейшие ошибки?! По-моему, уже всем очевидно, что Петкович – игрок не уровня "Спартака". Неужели Каррера этого не понимает? Он же сам из-за него страдает. (Александр КРУЖКОВ)

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