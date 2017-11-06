Василий Березуцкий - Геркусу: "Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что спокойно воспринял заявление президента "Локомотива" Ильи Геркуса после очного матча 16-го тура чемпионата России, который завершился вничью - 2:2. Накануне руководитель железнодорожников в своем Инстаграме написал, что "паровозы вытеснили коней на обочину истории".

- Как отреагировал? Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? - сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет.

Напомним, после 16 туров "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Вторую строчку занимает "Зенит" (30), на третьей позиции располагается "Краснодар" (27), а ЦСКА занимает четвертое место (26).

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Илья Геркус: Вытеснили коней на обочину истории"