Василий Березуцкий - Геркусу: "Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что спокойно воспринял заявление президента "Локомотива" Ильи Геркуса после очного матча 16-го тура чемпионата России, который завершился вничью - 2:2. Накануне руководитель железнодорожников в своем Инстаграме написал, что "паровозы вытеснили коней на обочину истории".
- Как отреагировал? Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? - сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.
Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет.
Напомним, после 16 туров "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Вторую строчку занимает "Зенит" (30), на третьей позиции располагается "Краснодар" (27), а ЦСКА занимает четвертое место (26).
Урок истории от Геркуса, предложение Гончаренко от Мутко
Илья Геркус: Вытеснили коней на обочину истории"
Гантэр
Этот Геркус уже забыл 4:9 ЭТОЙ ВЕСНОЙ. Отлегло от одного места ,после спасения паравозов Карасевым.
22:34
Mark Krass
Пусть Геркус на паровозе попробует поле вспахать и засеять)) Он хлеб только на полке в магазине и видел, ему простительно такие высказывания))
22:28
Mamoru
Неужели хоть один конь с чувством юмора нашелся.
22:23