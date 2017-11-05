Илья Геркус: "Вытеснили коней на обочину истории"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) заявил, что осечка не остановит его команду. Железнодорожники продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 33 очка, армейцы располагаются на четвертой позиции (26).
- Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории, - написал в Инстаграме Геркус.
spetrov
yadkar, а твой лечащий врач что по этому поводу говорит? И что говорит лечащий врач Геркуса? :)
20:51
Thomas_Boy_
Баран...
20:50
tsalvlad
yadkar А вы посмотрите таблицу. Красота -Поней догнас Спартак. И пони скоро будут на 6 месте. И это ваше место в чемпионате. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ СПАМ- прошлогодний чемпион, ну явно не лидер, посмотрим на ЛОХО в следующем году. В ЛЧ Шерифа не будет, там другие команды. Появится реальная возможность побить рекорд СПАМа. Тем самым очень сильно порадовать его болельщиков.
20:46
Семь ветров
ишаки сами слились, при чем тут лохомоты...
20:43
кузя23
ilya28 Паровоз довезёт, но не туда, куда надо Вам, а туда… куда проложены рельсы и куда составлен маршрут...а вот Конь более универсален...где-то переплывёт, где-то перепрыгнет, а где-то просто обойдёт, но при этом привезёт туда, куда Вам надо....поэтому МЫ практически постоянно в Лиге Чемпионов, а Вы в Лиге Европы...и то не регулярно.. 20:32_Обычно конь(читай Гинер) привозит в ЛЧ. А потом резко стопарит на 4м месте.
20:37
yadkar
А вы посмотрите таблицу. Красота -Поней догнас Спартак. И пони скоро будут на 6 месте. И это ваше место в чемпионате.
20:37
vanmikishin
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
20:35
Упёртый русский
Когда мокрушник Абрамовича Гинер сядет в заслуженную в 90 тюрягу - тогда все будет честно. Бандитам на свободе не место!
20:35
zoolord
Хорошо придуманно, молодца!!
20:32
ilya28
Паровоз довезёт, но не туда, куда надо Вам, а туда… куда проложены рельсы и куда составлен маршрут...а вот Конь более универсален...где-то переплывёт, где-то перепрыгнет, а где-то просто обойдёт, но при этом привезёт туда, куда Вам надо....поэтому МЫ практически постоянно в Лиге Чемпионов, а Вы в Лиге Европы...и то не регулярно..
20:32
tsalvlad
Arkadiy1976 Ну, по этой логике чемпионом РФ по футболу должен стать Аэрофлот. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Скорее Роскосмос или Роснано с капитаном Чубайсом.
20:25
Arkadiy1976
Ну, по этой логике чемпионом РФ по футболу должен стать Аэрофлот.
20:23
tsalvlad
Вот только паровозы все давно либо в музеях, либо на свалках. Раз в несколько десятков лет и палка стреляет, что прекрасно доказал в прошлом году Спартак, немного раньше Лестер, до этого Блекберн... Даже если чудо случится и Лохомотив выиграет в этом году чемпионат, то это будет последним всплеском. Далее беспросветная борьба за выживание. Ну и периодическое напоминание о себе со свалки громкими победами над Амкаром, Уралом и т.д.
20:23
Arty
Юморист блин)
20:22
ЖарКонь
Grsm== Леннорыча потролил слеганца
20:22
Конь_Огонь
Г-н Геркус, ЦСКА будет жить и побеждать и после того, как Вы лично окажетесь на обочине истории.
20:22
resifi
Ага,молдавские штукатуры показали ваше место у параши!
20:21
ЖарКонь
Vicdoc‘’’’ в ЛЧ регулярно в числе призеров точно:)
20:20
Grsm
Редкостный мудак, целый тайм в большинстве кое-как отскочили, а пафоса как будто ЛЧ выиграли уже..
20:19
Askido
Это ещё мягко сказано...
20:17
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 Цыплят по осени считают, Плацкартный! )) --------------------- Я понял... Когда у оленей горит они ставят весёлые смайлики.)
20:17
Vicdoc
Геркус считает, что таким поведением повышает число поклонников Локомотива? Не болею за ЦСКА, но, в отличие от Локо, они давно играют в Лиге Чемпионов и регулярно в числе призёров. А, что выигрывал Локомотив за последнее время? Один кубок России. Маловато, чтобы так борзеть.
20:16
rusfed 2.0
Цыплят по осени считают, Плацкартный! ))
20:15
poxi65
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20:15
yspesh4
А кто гражданскую войну выиграл, бакланы, а Геркус?
20:14
Проба положительна
А шериф загнал лохов куда?
20:13
alur66
Просто ДЕБИЛ-впрочем как и многие в руководстве ЛОХОВ.
20:10