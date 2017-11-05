Илья Геркус: "Вытеснили коней на обочину истории"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) заявил, что осечка не остановит его команду. Железнодорожники продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 33 очка, армейцы располагаются на четвертой позиции (26).

- Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории, - написал в Инстаграме Геркус.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА