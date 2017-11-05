20:06 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Вытеснили коней на обочину истории"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) заявил, что осечка не остановит его команду. Железнодорожники продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 33 очка, армейцы располагаются на четвертой позиции (26).

- Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории, - написал в Инстаграме Геркус.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (27)
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spetrov

yadkar, а твой лечащий врач что по этому поводу говорит? И что говорит лечащий врач Геркуса? :)

20:51

Thomas_Boy_

Баран...

20:50

tsalvlad

yadkar А вы посмотрите таблицу. Красота -Поней догнас Спартак. И пони скоро будут на 6 месте. И это ваше место в чемпионате. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ СПАМ- прошлогодний чемпион, ну явно не лидер, посмотрим на ЛОХО в следующем году. В ЛЧ Шерифа не будет, там другие команды. Появится реальная возможность побить рекорд СПАМа. Тем самым очень сильно порадовать его болельщиков.

20:46

Семь ветров

ишаки сами слились, при чем тут лохомоты...

20:43

кузя23

ilya28 Паровоз довезёт, но не туда, куда надо Вам, а туда… куда проложены рельсы и куда составлен маршрут...а вот Конь более универсален...где-то переплывёт, где-то перепрыгнет, а где-то просто обойдёт, но при этом привезёт туда, куда Вам надо....поэтому МЫ практически постоянно в Лиге Чемпионов, а Вы в Лиге Европы...и то не регулярно.. 20:32_Обычно конь(читай Гинер) привозит в ЛЧ. А потом резко стопарит на 4м месте.

20:37

yadkar

А вы посмотрите таблицу. Красота -Поней догнас Спартак. И пони скоро будут на 6 месте. И это ваше место в чемпионате.

20:37

vanmikishin

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

20:35

Упёртый русский

Когда мокрушник Абрамовича Гинер сядет в заслуженную в 90 тюрягу - тогда все будет честно. Бандитам на свободе не место!

20:35

zoolord

Хорошо придуманно, молодца!!

20:32

ilya28

Паровоз довезёт, но не туда, куда надо Вам, а туда… куда проложены рельсы и куда составлен маршрут...а вот Конь более универсален...где-то переплывёт, где-то перепрыгнет, а где-то просто обойдёт, но при этом привезёт туда, куда Вам надо....поэтому МЫ практически постоянно в Лиге Чемпионов, а Вы в Лиге Европы...и то не регулярно..

20:32

tsalvlad

Arkadiy1976 Ну, по этой логике чемпионом РФ по футболу должен стать Аэрофлот. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Скорее Роскосмос или Роснано с капитаном Чубайсом.

20:25

Arkadiy1976

Ну, по этой логике чемпионом РФ по футболу должен стать Аэрофлот.

20:23

tsalvlad

Вот только паровозы все давно либо в музеях, либо на свалках. Раз в несколько десятков лет и палка стреляет, что прекрасно доказал в прошлом году Спартак, немного раньше Лестер, до этого Блекберн... Даже если чудо случится и Лохомотив выиграет в этом году чемпионат, то это будет последним всплеском. Далее беспросветная борьба за выживание. Ну и периодическое напоминание о себе со свалки громкими победами над Амкаром, Уралом и т.д.

20:23

Arty

Юморист блин)

20:22

ЖарКонь

Grsm== Леннорыча потролил слеганца

20:22

Конь_Огонь

Г-н Геркус, ЦСКА будет жить и побеждать и после того, как Вы лично окажетесь на обочине истории.

20:22

resifi

Ага,молдавские штукатуры показали ваше место у параши!

20:21

ЖарКонь

Vicdoc‘’’’ в ЛЧ регулярно в числе призеров точно:)

20:20

Grsm

Редкостный мудак, целый тайм в большинстве кое-как отскочили, а пафоса как будто ЛЧ выиграли уже..

20:19

Askido

Это ещё мягко сказано...

20:17

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 Цыплят по осени считают, Плацкартный! )) --------------------- Я понял... Когда у оленей горит они ставят весёлые смайлики.)

20:17

Vicdoc

Геркус считает, что таким поведением повышает число поклонников Локомотива? Не болею за ЦСКА, но, в отличие от Локо, они давно играют в Лиге Чемпионов и регулярно в числе призёров. А, что выигрывал Локомотив за последнее время? Один кубок России. Маловато, чтобы так борзеть.

20:16

rusfed 2.0

Цыплят по осени считают, Плацкартный! ))

20:15

poxi65

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

20:15

yspesh4

А кто гражданскую войну выиграл, бакланы, а Геркус?

20:14

Проба положительна

А шериф загнал лохов куда?

20:13

alur66

Просто ДЕБИЛ-впрочем как и многие в руководстве ЛОХОВ.

20:10