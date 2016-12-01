Валерий Петраков: "Удаления Касьяна не было и близко. Будогосский высказал такое же мнение"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков раскритиковал решение главного арбитра матча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:6) Романа Галимова удалить Александра Касьяна. По словам специалиста, глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский согласен с ним по этому эпизоду, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Удаления, на мой взгляд, и близко не было. Футболист борется с Чорлукой, а ему показывают вторую желтую, – сказал Петраков. – Я общался с представителем судейского корпуса, его мнение: такие удаления не дают.

Но, что бы ни сложилось на поле, прав судья или нет, все же нужно иметь силы, лицо и характер, доводить матчи до конца. Но, наверное, у нашей команды есть чисто психологические проблемы. И после красной карточки она просто остановилась. Не знаю. Достаточно тяжело объяснить, как за 25 минут можно пропустить пять мячей. Команда второй лиги такого себе не позволяет. К сожалению, такие игры мы проигрываем просто бездарно. Вот краткое резюме.

– С кем из судейского корпуса общались?

- C Будогосским. Он тоже высказал мнение, что удаление необоснованное. Наверное, вопрос нужно задать судье, что он в этом эпизоде увидел. Футбол – это не балет, не фигурное катание, а контактный вид спорта. И человек, чтобы сохранять интригу матча – хотя бы в этом понимании, давать вторые желтые карточки должен только при обоснованности в 110 процентов. Как происходит в европейских чемпионатах... Но судья посчитал так, как он считает нужным. Поэтому лучше спрашивайте арбитра.