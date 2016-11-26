Валерий Овчинников: "Не думаю, что Еременко сидит на кокаине"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников отметил, что потеря хавбека Романа Еременко может стать настоящей катастрофой для ЦСКА. Ранее контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов.

- Еременко – это потеря потерь?

– В данном случае это просто ЧП для ЦСКА.

– УЕФА сообщил о кокаине в организме Еременко.

– Да. Но как он там появился? Когда мы читаем про американских спортсменов, то они применяют определенные запрещенные препараты вообще для снижения веса. Я не думаю, что Еременко сидит на кокаине. А в целом не хочу лезть в эту ситуацию. А догадки – это все для желтой прессы. Пусть они гонят… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Овчинникова