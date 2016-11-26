22:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Овчинников: "Не думаю, что Еременко сидит на кокаине"

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Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников отметил, что потеря хавбека Романа Еременко может стать настоящей катастрофой для ЦСКА. Ранее контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. 

- Еременко – это потеря потерь?

– В данном случае это просто ЧП для ЦСКА.

– УЕФА сообщил о кокаине в организме Еременко.

– Да. Но как он там появился? Когда мы читаем про американских спортсменов, то они применяют определенные запрещенные препараты вообще для снижения веса. Я не думаю, что Еременко сидит на кокаине. А в целом не хочу лезть в эту ситуацию. А догадки – это все для желтой прессы. Пусть они гонят… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Овчинникова

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vinchester

Ну может и не какоин.... может чего по серьезней))))) Но сидит это точно)))))

22:52

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Валер цска без наркоты не команда стала.опомнись)

22:48

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