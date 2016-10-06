Валерий Карпин: "Арсенал"? Впервые об этом слышу"

Бывший главный тренер "Спартака", "Мальорки" и "Армавира" Валерий Карпин опроверг информацию о том, что может возглавить "Арсенал". Ранее в СМИ появилось сообщение, что 47-летний специалист достиг принципиальной договоренности с тульским клубом. На этой неделе пост наставника "Арсенала" покинул Сергей Павлов.

- "Арсенал"? Впервые об этом слышу, - сказал Карпин.

Добавим, что вчера туляки объявили о смене президента клуба - вместо Петра Кошельникова должность занял бывший спортивный директор "Динамо" Гурам Аджоев. Карпин покинул пост главного тренера "Армавира" 23 июня после вылета из ФНЛ. Последнее время он работает экспертом на телевидении. (Сергей ЕГОРОВ)