Вадим Скрипченко: "У Гончаренко свои задачи, он борется за золото"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения в матче 21-го тура чемпионата России от ЦСКА (1:2) остался доволен действиями своих игроков во втором тайме встречи. Специалист отметил, что самарцы хорошо подготовились во время паузы на матчи сборных

– Важно, что провели второй тайм, как хотели, – сказал Скрипченко во флеш-интервью. – Дали ЦСКА большую фору. Были моменты, когда могли забить второй гол, к сожалению, не получилось. Мы хорошо готовы. Во время паузы мы подтянули физические кондиции. Встречусь ли с Гончаренко после матча? У Виктора Михайловича свои задачи, он борется за золото.