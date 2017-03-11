Вадим Скрипченко: "Никакого давления нет, "Крылья" провели всего одну игру весной"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Уфы" заявил, что, несмотря на турнирное положение и поражение в прошлом туре он не чувствует давления. "Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, "Крылья" идут на 15-й строчке.

– Готовились к матчу в Москве, на поле, похожем на то, что здесь, в Уфе, – сказал в эфире "Наш футбол" Скрипченко. – Никакого давления нет. Всего одна игра сыграна в весенней части. Еще много матчей впереди, поэтому готовимся и настраиваемся на каждую.