Вадим Скрипченко: "Это потеря очков. "Анжи" был сильнее "Спартака"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что махачкалинцы потеряли два очка сегодня. Красно-белые сравняли счет на 2-й добавленной минуте встречи.

- В конце матча мы выпустили третьего центрального защитника, чтобы насытить зону, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы понимали, что "Спартак" будет идти вперед. Это потеря очков, мы были сильнее сегодня.