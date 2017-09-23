Вадим Скрипченко: "Это потеря очков. "Анжи" был сильнее "Спартака"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что махачкалинцы потеряли два очка сегодня. Красно-белые сравняли счет на 2-й добавленной минуте встречи.
- В конце матча мы выпустили третьего центрального защитника, чтобы насытить зону, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы понимали, что "Спартак" будет идти вперед. Это потеря очков, мы были сильнее сегодня.
Странник-777
Ум Вадика совсем уже крыша прохудилась. 75 минут простояли автобусом ... и в этом их сила? Мля. Восстановятся основа - трахать будем этих говорунов. Во все дыры. Какая-то кошмарная осень. Полным составом в лазарете... Кто с Ливерпулем играть будет? Спартак-2?
21:36
Seraffim
Думаю, Скрипченко это сказал на эмоциях. Весь матч безнадежно проигрывать, а тут такая халява в два мяча нарисовалась, но потом так же неожиданно уплыла.
21:33
Slim Taller
В данном конкретном матче сделать ничью Спартаку помог судья.
21:33
самарец
Согласен!! Спартак должен был проиграть А атака 5 в 1 это просто мёд))))
21:21
Obl2007
У Скрипченко от радости башню снесло ))))))))))))))) Во как заплющело ))))))) Ни одного момента у ворот спартака за весь матч а они сильнее )))))))))))) Спартак сам себе в очередной раз привез!!! НЕТ ИГРОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ !!!!!!!!!!!
21:20
pushgun
Вот он реальный спартак. В купленном матче, с левым пенальти в игре с предпоследней командой РФПЛ, умудриться сыграть в ничью, да еще забив гол на второй добавленной. Тут никакой тренер не поможет, клиника полная. С Ливерпулем - европейским середнячком будет ПОЗОР.
21:17
DJKrolik
Судья подарил пенальти, свистел левые офсайды. Спартак должен был проигрывать.
21:10
Kirrris
Скрипченко не адекватен, Анжи не точно сильнее не был, он даже на уровне Спартака не играл. Его команде сегодня очень повезло. Спартак был щедр по отношению к Анжи
21:08
Красно Белый Питер
Балабол. Езжай обратно в Беларусь.Если бы выиграли может быть тебя подержали еще туров 6,а так через пару туров....
21:06