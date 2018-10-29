В случае ухода Кононова "Арсенал" возглавит Семшов

Как стало известно "СЭ", "Арсенал" продумал вариант на случай ухода главного тренера команды Олега Кононова на аналогичную должность в "Спартак". Тульский клуб с большей долей вероятности возглавит Игорь Семшов который в настоящее время тренирует новомосковский "Химик".

В воскресенье, 28 октября, Семшов присутствовал на восстановительной тренировке "Арсенала".

"Химик", являющийся фарм-клубом туляков, занимает 5 место в турнирной таблице зоны "Центр" Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

Ранее Семшов раскритиковал судей после матча 15-го тура группы против "Металлурга" (0:1), назвав их "мразями".