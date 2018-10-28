Игорь Семшов: "Такие мрази, которые судили нас сегодня, не должны в футболе находиться"

Главный тренер "Химика" Игорь Семшов раскритиковал судей после матча 15-го тура группы "Центр" Олимп-ПФЛ против "Металлурга" (0:1). Встречу обслуживал Олег Евстигнеев, команда Семшова пропустила мяч на 92-й минуте.

- Хочу объявить огромную благодарность своим футболистам. Парни старались, я за них горд, - заявил Семшов на послематчевой пресс-конференции. - А горд вдвойне после того, как я сейчас посмотрел запись забитого нам мяча на 92-й минуте.

Не побоюсь этого слова сказать, даже если меня оштрафуют: такие мрази, которые судили нас сегодня, не должны в футболе находиться. Они портят футбол, они портят все. Хочу, чтобы РФС, ПФЛ обратили внимание на такой беспредел. Я в футболе не один год, я много чего повидал, но то, что сегодня творилось, - это беспредел.

Удаляют за какие-то два нарушения непонятных. Когда мяч выходит на метр за линию, судья не свистит. Забивается чистейший гол, не засчитывается. Забивается гол нам с нарушением на нашем футболисте Андрейченко, не свистят. Я думаю, судьи уже хотели руками забить.