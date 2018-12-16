В понедельник "Спартак" может объявить о трансфере Лукаса

По данным "СЭ", в понедельник "Спартак" планирует объявить о приобретении 21-летнего левого защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса.

Как ранее сообщало бразильское издание Globoesporte, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро. При этом "Флу" владеет только 50 процентами прав на игрока, поэтому получит 3,5 миллиона, а остальные средства поступят представителям футболиста.

В этом сезоне Айртон, который две недели назад прошел в Риме медосмотр перед переходом к красно-белым, провел 28 матчей в чемпионате своей страны. (Вячеслав Короткин)

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