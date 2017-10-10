В Москве прошла церемония прощания с Сарсанией

Сегодня в Москве прошла церемония прощания со спортивным директором "Зенита" Константином Сарсанией. Гражданская панихида состоялась в морге ЦКБ. Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу.

Церемонию прощания посетили президент "Зенита" Сергей Фурсенко, председатель совета директоров клуба Александр Дюков, главный тренер команды Роберто Манчини и футболисты "Зенита", бывший глава РФС Николай Толстых, глава РФПЛ Сергей Прядкин, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин, главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.

Сарсания будет похоронен на кладбище "Ракитки" в Москве. (Сергей ЕГОРОВ)