Александр Дюков: "Константин Сарсания был уникальным человеком"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков считает, что Константин Сарсания мог бы еще очень многое сделать для российского футбола. Церемония прощания со спортивным директором "Зенита" Константином Сарсанией прошла во вторник в Москве.

– Сегодня для нас трагический день. Ушел из жизни наш товарищ, наш коллега, – сказал Дюков. – Константин Сергеевич был очень открытым, позитивным и хорошим человеком. Мы всего его знали как настоящего профессионала и человека, который разбирался во всех тонкостях футбола.

Константин Сергеевич был уникальным человеком, он мог найти общий язык с любым собеседником. Сарсания своей энергетикой объединял всех вокруг себя. Он жил футболом, он любил его. Для него работа была на первом месте. К сожалению для всех нас, он не щадил себя. Он очень многое сделал для нас, и мы прекрасно представляем, как он еще много мог сделать. Это большая утрата для родных, близких, для российского футбола, для "Зенита" и для всех нас. (Сергей ЕГОРОВ)

В Москве прошла церемония прощания с Сарсанией