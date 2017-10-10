Роберто Манчини: "Сарсания всегда улыбался и радовался жизни"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини вспомнил, что познакомился с Константином Сарсанией несколько лет назад. По словам Манчини, Сарсания ему сразу понравился. Спортивный директор сине-бело-голубых скончался в субботу на 50-м году жизни. Церемония прощания с Сарсанией прошла сегодня в Москве.

– Я познакомился с Константином несколько лет назад. Он мне сразу понравился, – сказал Манчини. – Он знал футбол. Но в большей степени я запомнил его как доброжелательного и порядочного человека. Он всегда улыбался и радовался жизни. Когда мы встречались, он находил слова для всех. Мои соболезнования семье. (Сергей ЕГОРОВ)