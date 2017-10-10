Сергей Фурсенко: "Сарсания менял футбол в лучшую сторону"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко назвал Константина Сарсанию академиком футбольных наук. По словам Фурсенко, Сарсания менял футбол в лучшую сторону. Спортивный директор сине-бело-голубых скончался в субботу на 50-м году жизни. Церемония прощания с Сарсанией прошла сегодня в Москве.

– Мы прощаемся с нашим очень близким другом Константином Сарсанией, – сказал во время церемонии Фурсенко. – Если бы в футболе было звание академика, Костя был бы академиком футбольных наук. Потрясающий профессионал с фантастической футбольной эрудицией. Казалось, он мог решить любые футбольные вопросы.

Ему было подвластно все, он знал всех. Иностранных игроков, иностранных тренеров. Он был в курсе всего, что происходит в футболе и особенно хорошо знал российский футбол. Это человек, который менял футбол в лучшую сторону. Он помогал молодым расти. Он помогал им не просто становиться футболистами, но и очень хорошими людьми.

Очень сложно представить, что завтра не откроется дверь, не войдет Костик и не скажет: "Да брось, все будет нормально! Мы всех победим!" Он был удивительным человеком с прекрасным чувством юмора. Человеком, который попал к нам в сердца и больше никогда оттуда не уйдет.

Позвольте принести самые искренние соболезнования, потому что второго такого Кости никогда не будет. Пусть земля ему будет пухом! Пусть покоится его душа! ​(Сергей ЕГОРОВ)