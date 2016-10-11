У Карреры – кредит доверия в "Спартаке"

Появившаяся во вторник в СМИ информация о возможной грядущей замене главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на российского специалиста не соответствует действительности. По данным СЭ, у итальянца полный кредит доверия со стороны руководства красно-белых. Вопрос о его отставке в данный момент не рассматривается, несмотря на три поражения подряд – в 1/16 финала Кубка России от "СКА-Хабаровск" (0:1) и в премьер-лиге от "Уфы" (0:1) и "Зенита" (2:4). В 10-м туре чемпионата России "Спартак" ждет встреча с "Ростовом". Встреча состоится в субботу, 15 октября. (Вячеслав КОРОТКИН)