23:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Турбин не наказал "Терек" 11-метровым

Эпизод с падением Жонатаса в штрафной "Терека". Эпизод с падением Жонатаса в штрафной "Терека".
Эпизод с падением Жонатаса в штрафной "Терека".
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На 90+2-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Рубин""Терек" (0:1) арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку. Он не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника гостей Семенова, сбившего в своей штрафной площади Жонатаса. Турбин не назначил пенальти в ворота "Терека" и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Рубин" - "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алый Дракон

Фиг ли, "Рубин" - не "Зенит" ).. "Рубин" сейчас на уровне "Оренбурга", с которым можно не церемониться )... Мдя... Наших судей и близко нельзя подпускать к КК и КМ - из-за своей ангажированности, из-за своего "выдающегося" (через пятую точку) уровня, напортачат так, что работа Иванова не приснопамятном матче с португалами "цветочками" покажется...

23:40