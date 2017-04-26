Турбин не наказал "Терек" 11-метровым

На 90+2-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Рубин" – "Терек" (0:1) арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку. Он не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника гостей Семенова, сбившего в своей штрафной площади Жонатаса. Турбин не назначил пенальти в ворота "Терека" и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
Алый Дракон
Фиг ли, "Рубин" - не "Зенит" ).. "Рубин" сейчас на уровне "Оренбурга", с которым можно не церемониться )... Мдя... Наших судей и близко нельзя подпускать к КК и КМ - из-за своей ангажированности, из-за своего "выдающегося" (через пятую точку) уровня, напортачат так, что работа Иванова не приснопамятном матче с португалами "цветочками" покажется...
23:40