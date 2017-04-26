Турбин не наказал "Терек" 11-метровым

На 90+2-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Рубин" – "Терек" (0:1) арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку. Он не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника гостей Семенова, сбившего в своей штрафной площади Жонатаса. Турбин не назначил пенальти в ворота "Терека" и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Рубин" - "Терек"