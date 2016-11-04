10:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарханов вылетел в Самару вместе с "Уралом"

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Новый главный тренер "Урала" Александр Тарханов вместе с командой отправился на матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает клубная пресс-служба. Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщил "СЭ", команда не успеет заявить специалиста на предстоящую игру, поэтому коллективом будет руководить Юрий Матвеев.

Игра запланирована на 5 ноября. Начало встречи – в 16.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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