Тарханов вылетел в Самару вместе с "Уралом"

Новый главный тренер "Урала" Александр Тарханов вместе с командой отправился на матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает клубная пресс-служба. Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщил "СЭ", команда не успеет заявить специалиста на предстоящую игру, поэтому коллективом будет руководить Юрий Матвеев.

Игра запланирована на 5 ноября. Начало встречи – в 16.00 по московскому времени.