Стал известен кандидат на место Гришина в дубле ЦСКА

По данным "СЭ", новым главным тренером молодежного состава ЦСКА может стать Андрей Аксенов. 36-летний специалист сейчас работает в клубе – возглавляет юношескую команду 2000 года рождения. Напомним, что после семи лет работы армейский дубль покинул Александр Гришин.

По нашей информации, кандидатуру Гришина рассматривают в ряде клубов из нижней части таблицы РФПЛ и топ-4 ФНЛ. У него также было предложение от ФК "Рига", но стороны не договорились. Не исключено, что Гришину будет предложена и некая новая должность в системе ЦСКА.