Спортивный врач о Кокорине и Мамаеве: "За два месяца в СИЗО можно растерять все, что у них было"

Бывший врач сборной России Савелий Мышалов высказал свое мнение о том, как быстро смогут нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев восстановиться и набрать форму после пребывания в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

- Все очень просто: за два месяца в СИЗО спортсмен растеряет все, что у него было, - говорит Мышалов. - Мне трудно говорить о том, что произойдет конкретно с Кокориным и Мамаевым, но в таких условиях утратить форму можно очень быстро.

Это же тюрьма, а не курорт! Впрочем, многое зависит и от индивидуальных кондиций – у кого-то они уходят за короткое время, а кому-то хватает на более долгий срок. Но, возможно, если футболисты настроятся на то, чтобы вернуться на поле, у них это получится. Повторю - здесь многое зависит от того, в какой форме спортсмены находились изначально. (Наталия Соломатина)