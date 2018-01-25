14:55 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" занимается только трансфером Ханни. Ляич и Альварес не являются реальными кандидатурами

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Как стало известно "СЭ", полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни действительно может перейти в "Спартак". Руководство красно-белых ведет переговоры по трансферу 27-летнего игрока.

Адем Ляич и Рикардо Альварес в сферу интересов московской команды не входят.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 29 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

3 великих футболиста, судя по их именам. Баламошка рекомендует Ханю. Баламошка хочет новую маленьку масынку, набор лего и Ханю! И Ханю! Ханю!

15:34

lokofanat

Ноу мани- ноу Ханни! :D

15:20

pahom-17

где это ты вычитал что проходят комиссию?..только про максимовича и все..

15:16

Alukard1349

Через час напишут что Льяич и Альварес медкомиссию проходят)))Хоть бы источник указали,балаболы

15:07