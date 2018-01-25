"Спартак" занимается только трансфером Ханни. Ляич и Альварес не являются реальными кандидатурами

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни действительно может перейти в "Спартак". Руководство красно-белых ведет переговоры по трансферу 27-летнего игрока.
Адем Ляич и Рикардо Альварес в сферу интересов московской команды не входят.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 29 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
баламошка
3 великих футболиста, судя по их именам. Баламошка рекомендует Ханю. Баламошка хочет новую маленьку масынку, набор лего и Ханю! И Ханю! Ханю!
15:34
lokofanat
Ноу мани- ноу Ханни! :D
15:20
pahom-17
где это ты вычитал что проходят комиссию?..только про максимовича и все..
15:16
Alukard1349
Через час напишут что Льяич и Альварес медкомиссию проходят)))Хоть бы источник указали,балаболы
15:07