"Спартак" проявляет интерес к Раноккиа и Бруно Мартинсу Инди

По информации "СЭ", главной целью "Спартака" в летнее трансферное окно является центральный защитник.
Как стало известно, красно-белые проявляют предметный интерес к двум футболистам: игроку миланского "Интера" Андреа Раноккиа и голландцу Бруно Мартинсу Инди, выступающему за португальский "Порту".
28-летний Раноккиа прошлый сезон провел в аренде в "Сампдории" (24 матча в серии А), в межсезонье вернулся в "Интер" и отыграл все 90 минут во встрече первого тура чемпионата 2016/17 с "Кьево".
Мартинс Инди (24 года) с июля 2014-го года выступает за "Порту", в прошлом чемпионате провел за команду 23 матча и 6 игр в Лиге чемпионов.
Птицuk
Можно конечно, задать вопрос - а почему из Спартака-2, из молодежки, из дубля, выходят довольно сильные напы и полузащитники, но никакие - ЦЗ? Пуцко, Кутепов - лучшие из них - проигрывают Чернову из ЦСКА, да и другим молодым ЦЗ в других клубах РФПЛ, хотя и там молодых РУССКИХ ЦЗ - почти нет! Потому что в фут. школе Спартака прививают атакующий футбол, а в составе собраны лучшие молодые игроки России, и у защитников Спартака почти нет оборонительной защиты. Даже в ФНЛ Спартак - 2 - легко мог бы выиграть турнир, если бы была такая цель, даже Динамо с основой, игравшей в РФПЛ, с Денисовым, Сапетой и Панченко еле-еле ушло от поражения от Спартака-2. Ну НЕ привыкли ЦЗ Спартака-2 и дубля обороняться, отбирать мяч, бороться при навесах - НЕ ДОХОДИТ мяч до них! Плюс играют они против слабых нападающих из других команд, которые не умеют обводить. В то время как защитники других команд - ПОСТОЯННО в борьбе, постоянно в напряге, постоянно борются с напами соперника. Почему Давыдов - наш Мессии - вырос именно в Спартаке? Потому что в каждой игре у него уйма возможностей пообводить с полкоманды соперника! То же самое - у других полузащитников молодежки - Тимофеева, Зуева, Леонтьева, Савичева, Мелкадзе! Они все возятся с мячом, обводят, осаждают штрафную соперника - и так всю игру. А в других командах в это время вырастают защитники, и быстрые напы, которые могут убежать в одиночку со своей половины и забить. Вот поэтому в Спартаке огромная конкуренция - на три команды - полузащитников, особенно атакующих (Фернанду, Ананидзе, Попов, Зуев, Ромулу, Глушаков, Зобнин, Комбаров - это только те, кто выходил и играл в основе!), и мало - напов и защитников! А там где нет конкуренции - нет и роста мастерства. Поэтому и нужен опытный и классный защитник - чтобы не только самому забронировать центральную зону обороны, но и НАУЧИТЬ того же Кутепова, Пуцко, Кутина и Миронова - как НАДО играть в защите, и на своём примере показать тому же Таски - что он - ноль, а не защитник, и тогда может и Таски подтянется на тренировках.
09:53 25 августа
Птицuk
А теперь посмотрим кто играет ЦЗ в Спартаке! Вам самим не смешно - опорой обороны называют Кутепова, который ещё в прошлом году играл в ФНЛ! Который в прошлом сезоне ЛИЧНО поучаствовал в нескольких пропущенных голах, особенно прошлой осенью - из-под него было забито с полдюжины мячей! Кто был ближе всего к игроку АЕКа, который позорно оставил Спартак без Лиги Европы? Кутепов! Вспомним, как в наши ворота влетали голы после угловых и навесов, когда с забившим "боролся" Таски! Бокетти? Вспомним, КЕМ он играл в Рубине, откуда перешел в Спартак! Не центрального, а левого защитника! Именно он сломал МакГиди, ПРАВОГО АПЗ, лучшего на тот момент игрока Спартака. То есть он - НЕ ЦЗ, его поставил на эту позицию Карпин вынужденно, потому что лучше него - НЕ БЫЛО. Каррера, хоть и тоже итальянец - вообще оставил Бокетти в запасе на игру с Краснодаром! Потому что видел как Бокетти своими обрезами постоянно организует опасные контратаки соперников на ворота Спартака, а играть левого защитника у него уже не хватает скорости и подвижности. То есть ВСЕ центральные защитники Спартака имеют гигантские даже для РФПЛ недостатки. Причина - Федун не покупает в команду классного (и соответственно, дорогого!) ЦЗ! Или специально, или - из-за непонимания его определяющей роли в команде. Насчёт непонимания - сомневаюсь, потому что какой ни был он неострый, за 13 лет в Спартаке ему бы сумели это объяснить и Лаудруп, и Якин, и Старков, и Черчесов, и Карпин с Аленичевым. Скорее саботаж - то есть намеренное действие во вред команде.
09:29 25 августа
Проба положительна
Это ж сколько бабла нужно отвалить этим футболистам, чтобы они УЖЕ ехали заканчивать с футболом в эту лигу?! Пусть играют там, где есть..иначе деградация придёт быстро...
09:28 25 августа
Птицuk
Центральный защитник, причем опытный, высокого класса игрок - первостепенной важности позиция для Спартака. ВСЕ, абсолютно все неудачи Спартака за прошедшие лет 15 - из-за отсутствия такого игрока в составе. Точно так же как уверенная игра в прошлом сезоне в еврокубках Зенита - во многом из-за присутствия в составе Гарая, вспомните, когда Зенит вылетел - правильно, когда Гарай за вторую ЖК не участвовал в ответном матче. Точно так же как успехи ЦСКА все эти годы - из-за наличия в составе Игнашевича, а потом и братьев. Думаете, почему Гинер будет холить и лелеять Игнаша хоть до 40 лет, только бы играл? Вспомните, кого одним из первых купил в среднюю российскую команду Гинер? Правильно - Игнашевича из чемпионского Локо. После чего Локо чемпионом больше не становилось, а ЦСКА - регулярно! Те ЦЗ, которые сейчас есть у Спартака - это однозначно ХУДШАЯ линия обороны как минимум в первой восьмерке РФПЛ. Ну посмотрите - в ЦСКА я уже написал, в Ростове есть Навас и Новосельцев, Баштуш (ушел), в Краснодаре Гранквист и Сигурдсон, в Локо - Чорлука (самый дорогой и самый лучший ЦЗ в лиге) и Пейчинович, плюс много лет играл игрок сборной Словакии, который в этом году ушел, в Тереке - Родолфу и Семенов, в Урале Фонтанелло и Хозин, в Амкаре Идову и Белоруков (ушел), в Рубине - Квирквелия и Санчес... То есть в КАЖДОЙ (кроме Спартака) команде есть опытный и мастеровитый игрок в центре защиты, который почти не проигрывает верховые мячи, которого очень нелегко (а иногда почти невозможно) обыграть один в один, и который МОЖЕТ отобрать мяч у напа соперника без нарушения правил! Почти все они - игроки СБОРНЫХ своих стран, все имеют опыт встреч с самыми сильными сборными и клубами Мира и Европы, играли против лучших нападающих этих команд.
09:11 25 августа
fanat1987
coserog ____________ Это Бубнов на СПОРТ ФМ говорил.
23:58 24 августа
Haiaxi
А тем временем Ростов с Бердыевым громит Аякс и выходит в групповой турнир Лиги Чемпионов.
23:48 24 августа
w77ww
Да какие 100 лямов на трансферы? А фар-плей!??
23:46 24 августа
sars882
coserog ты сам своей писанине веришь? 100 лямов каждый год на трансферах?! поржал от души
23:29 24 августа
onlywhitespartak
Да ладно вам если даже Федун выделит денег, столько сколько он думает , а не реальную трансферную стоимость то все ровно кто там переговоры проводит , не сможет договориться , потому что такие же судаки как и владелец ! По поводу центральных защитников , боккети слабенький давно уже свой уровень не показывает , таски средней руки игрок и хочет уехать , про граната я думаю даже говорить излишне ... Нужен сильный центральный защитник , если из интера то мурилья по интереснее было бы )) еще нужен нап хороший и фантазисто все таки жано это игрок замены , да и на весь матч его не хватает , а Попов вообще не тянет !
23:23 24 августа
coserog
Хоть кто-то прояснил вопрос с фокусами Бердыева!!! — Федун очень хорошо изучил досье Бердыева или его хорошо проинформировали. Сейчас на крючке «Локомотив». Бердыев — фигура в российском футболе с одной стороны раздутая, а с другой стороны не самостоятельная. За его спиной такие люди стоят, что он за собой футболистов на поводке водит, а его там на поводке водят. Есть информация, что за десять лет в «Рубине» Курбан Бекиевич освоил миллиард долларов — каждый год по 100 миллионов. Но это не мои слова — это инсайдерская информация. Бердыев — это уже не тренер, а российский бизнесмен.
23:19 24 августа
Очень плохой мальчик
Карера знает, кого звать. В следующее трансферное окно надо брать левого вингера ,Комбарика-фтопку.
23:05 24 августа
dominels.ru
m_v_g, для информации: Такси - не скоростной, не сильно надежный, травмированный... Боккетти - явно не центр, к тому же не стабилен, Кутепов - еще не окреп, хоть и подает надежды, Гранат, Макеев - это уже отработанный материал, их уровень - ФНЛ. Так что покупка центра - вполне здравая мысль...
22:54 24 августа
ведвел
а какие претензии к Реброву?
22:51 24 августа
Jean4
m_v_g "Гранат, Макеев.." Шутишь? Да по этим парням давно ФНЛ плачет.
22:47 24 августа
ki
m_v_g - а что попов ? его жано поджимает, кмк. реброва менять надо, согласен. а в центре защиты кто-то толковый нужен - сейчас есть только кутепов с бокетти с натяжкой. таски на больничном все чаще (опять же, одной ногой уходит)
22:39 24 августа
ki
раноккья эт жирноватая утка, кмк ) но было б ничего.
22:38 24 августа
m_v_g
на фига козе баян? есть Такси, Боккетти, Кутепов, Гранат, Макеев.. Центральных защитникофф собрались разводить? Надо бы окнкуренцию Попову придумать, да Реброва из ворот убирать.. Плюс что-нить типа Веллитона в его лучшие годы прикупить. Вот тогда состав будем и впрямь неплохой
22:25 24 августа