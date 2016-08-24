"Спартак" проявляет интерес к Раноккиа и Бруно Мартинсу Инди

По информации "СЭ", главной целью "Спартака" в летнее трансферное окно является центральный защитник.

Как стало известно, красно-белые проявляют предметный интерес к двум футболистам: игроку миланского "Интера" Андреа Раноккиа и голландцу Бруно Мартинсу Инди, выступающему за португальский "Порту".

28-летний Раноккиа прошлый сезон провел в аренде в "Сампдории" (24 матча в серии А), в межсезонье вернулся в "Интер" и отыграл все 90 минут во встрече первого тура чемпионата 2016/17 с "Кьево".

Мартинс Инди (24 года) с июля 2014-го года выступает за "Порту", в прошлом чемпионате провел за команду 23 матча и 6 игр в Лиге чемпионов.