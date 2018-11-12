"Спартак" представил Кононова картинками стадионов, на которых он работал. Вам понравилось?

"Спартак" необычным образом в своем Твиттере объявил о назначении Олега Кононова главным тренером команды. В ролике, прикрепленном к новости, показаны все стадионы, на которых играли команды, где специалист работал в качестве главного тренера. Это арены "Карпат", "Севастополя", стадион "Кубань", на котором играл "Краснодар" до открытия собственного комплекса, а также арены "Ахмата" и тульского "Арсенала". Завершился ролик видом стадиона "Спартака".

Кононов, проведший первую часть нынешнего сезона в "Арсенале", сменил у руля "Спартака" Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера красно-белых после отставки Массимо Карреры. Сообщение об уходе итальянца, который привел команду к победе в чемпионате-2016/17 и вернул ей титул впервые с 2001 года, в Твиттере клуба было проиллюстрировано фото стадиона "Открытие Арена".

⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов – главный тренер #Спартак’а



Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.



Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/RrMse44sZa – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 ноября 2018 г.