13:55 | Футбол — РПЛ

"Спартак" представил Кононова картинками стадионов, на которых он работал. Вам понравилось?

Гладиатор у стадиона "Спартака" в Тушине. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гладиатор у стадиона "Спартака" в Тушине. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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"Спартак" необычным образом в своем Твиттере объявил о назначении Олега Кононова главным тренером команды. В ролике, прикрепленном к новости, показаны все стадионы, на которых играли команды, где специалист работал в качестве главного тренера. Это арены "Карпат", "Севастополя", стадион "Кубань", на котором играл "Краснодар" до открытия собственного комплекса, а также арены "Ахмата" и тульского "Арсенала". Завершился ролик видом стадиона "Спартака".

Кононов, проведший первую часть нынешнего сезона в "Арсенале", сменил у руля "Спартака" Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера красно-белых после отставки Массимо Карреры. Сообщение об уходе итальянца, который привел команду к победе в чемпионате-2016/17 и вернул ей титул впервые с 2001 года, в Твиттере клуба было проиллюстрировано фото стадиона "Открытие Арена".

 

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Ролик "Спартака" со стадионами вместо Кононова - это...
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